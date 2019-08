Mbour : « Kankourang ne rime pas avec violence » (préfet)

Le préfet du département de Mbour (ouest), Saër Ndao, a rejet l’idée tendant à associer les activités du Kankourang (masque et rituel de la circoncision chez les mandingues) à la violence, lors de la préparation des activités socioculturelles de la collectivité mandingue de Mbour, en présence, entre autres, de plusieurs chefs de services de l’Etat.



« Kankourang ne rime pas avec violence, et c’est ce qu’il faut enlever de la tête des gens. Kankourang n’est pas forcément violence, ce sont des gens qui ont voulu le transformer en quelque chose de violent, ce que nous refusons », a martelé M. Ndao.



« Le Kankourang est un évènement culturel qui (…) fait appel à la paix, à la sérénité, mais aussi à une certaine responsabilité auprès des organisateurs. La responsabilité revient toujours aux organisateurs. Et si nous parvenons à assumer les responsabilités, nous pouvons assurer la sécurité des populations », a-t-il promis.



Il s’est engagé à tout faire afin que la violence puisse disparaître « totalement » à l’occasion des sorties du Kankourang. « Nous allons prévenir l’insécurité durant ces activités culturelles. Et nous pensons qu’avec des échanges et une bonne collaboration, nous y parviendrons », a-t-il insisté.