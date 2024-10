Mbour : deux malfaiteurs cambriolent le domicile d’un couple français et emportent plus de 5 millions de FCFA

P. M. Guèye et son complice O. Ndiaye ont profité de l'absence d'un couple français, A. Sagna et son époux Eric, résidant à Mbour (sur la petite côte), pour cambrioler leur domicile situé près de la plage Tama Lodge. Après avoir défoncé une fenêtre, ils ont accédé à la chambre du couple et se sont emparés d'un coffre-fort contenant plus de 5 millions de FCFA, des bijoux en or, des cartes bancaires, des passeports, et des chéquiers déjà signés, informe L'Observateur.



Une fois leur forfait accompli, les deux hommes se sont partagés le butin sur la plage, précise le journal. O. Ndiaye s'est approprié une somme supplémentaire de 125 000 FCFA ainsi que les deux passeports du couple, tandis que P. M. Guèye s'est concentré sur les chéquiers et les cartes bancaires.



Le lendemain, le sieur Guèye, ignorant que la victime avait fait opposition sur les comptes, a tenté de retirer 800 000 FCFA en utilisant l'un des chèques volés, en collaboration avec un homme quinquagénaire à qui il avait promis 50 000 FCFA. Cependant, la banque, informée de l'opposition, a signalé les malfaiteurs, et ils ont été arrêté sur place. Peu après, O. Ndiaye a été appréhendé chez lui, où il avait caché les pochettes vides sous son matelas.



Lors de leur comparution devant le Tribunal de grande instance de Mbour, les deux hommes ont reconnu partiellement les faits, s'accusant mutuellement. P. M. Guèye a évoqué un traumatisme crânien et des difficultés financières pour justifier son geste, tout en accusant O. Ndiaye d'avoir orchestré l'entrée dans la maison. De son côté, celui-ci a nié ces accusations, affirmant avoir remis tout le butin à son complice.



L'avocat des victimes a réclamé 9 millions de FCFA en dommages et intérêts, tandis que le procureur de la République a demandé l'application stricte de la loi. Le verdict de l'affaire est attendu pour le 15 octobre 2024.