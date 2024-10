Mbour : un boutiquier viole et enceinte une fille de 13 ans

Le boutiquier de nationalité guinéenne M. S. Sow, est dans de sales draps. Il est accusé par R. B., une jeune fille de 13 ans de "viol suivi de grossesse". Les faits se sont déroulés au quartier Santhie 3 de la commune de Joal (sur la petite côte). Le présumé violeur est aussi un maître coranique et donne des cours à la présumée victime qui est en classe de CM2.



À en croire L'Observateur, c'est courant de l'année 2023, que les parents de R. B., l'ont confié à M. S. Sow pour qu'elle maîtrise le coran. Ainsi, la fille de 13 ans y allait régulièrement prendre des cours qui étaient dispensés dans la chambre conjugale du mis en cause. Le journal raconte que c'est en 2024 que le viol s'est produit. " Ainsi, chaque fois que son élève se présente dans sa chambre pour des cours, M. S. Sow prenait toujours le soin de lui dispenser quelques leçons du jour. Avant de la traîner dans son lit pour ensuite entretenir des rapports sexuels avec elle. Sans que son épouse, qui s'active dans la cour familiale à des travaux domestiques, ne s'en rende compte ", lit-on dans le journal.



Tout a éclaté lorsque la petite fille est tombée gravement malade. Elle avait des douleurs abdominales, accompagnées de vomissements. Inquiète de l'état de santé de sa fille, sa maman l'a amené au centre de santé de Joal. À la suite de la consultation, le gynécologue indique à la dame que R. B., est enceinte de 5 mois.



Interrogée, la jeune fille a fini par cracher le morceau et a pointé du doigt son maître coranique comme le responsable de sa grossesse qui résulte d'un viol. Munis de son dossier médical, ses parents ont déposé une plainte à la Brigade de gendarmerie de Joal.



Interpellé le dimanche 27 octobre 2024, le boutiquier a reconnu les accusations portées contre lui. Face aux enquêteurs, le père de famille de 40 ans avoue "avoir entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec son élève de 13 ans dans son lit conjugal. Cela, après lui avoir dispensé des cours coraniques."



Cependant, le présumé violeur a accusé la jeune fille comme étant la fautive. " Elle ne cessait de me faire des avances amoureuses pour entretenir des rapports sexuels avec moi", a-t-il affirmé pour se dédouaner. Au terme de sa durée légale de garde à vue, M.S. Sow a été déféré, hier mardi, au parquet de Mbour où un mandat de dépôt lui a été décerné.