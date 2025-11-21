Mbour : un couple guinéen violemment agressé par sa bailleuse pour une histoire "Rossi"

Une banale dispute autour de la cuisson d'un oignon, localement appelé « Rossi », a dégénéré en une violente agression vendredi 7 novembre 2025. Mamadou Ba et son épouse Namatou Tounkara, un couple de ressortissants guinéens, ont été sauvagement battus par leur bailleuse, Fatou Diouf, et les membres de sa famille.



L'incident a éclaté dans la cuisine commune que le couple partage avec Fatou Diouf. Alors que Namatou Tounkara préparait le petit-déjeuner, la bailleuse, en cuisinant, a jeté un oignon dans l'huile brûlante, provoquant une épaisse fumée qui a envahi les lieux.



Mamadou Ba, alerté par la fumée, a trouvé son épouse en train de suffoquer. Lorsque Namatou a demandé à Fatou Diouf de la prévenir à l'avenir, cette dernière a rétorqué sèchement qu'elle « n'aviserait personne sur sa manière de cuisiner ». La tension est montée d'un cran lorsque la bailleuse a intimé au couple de quitter les lieux, les traitant de « mauvais payeurs » en raison de loyers impayés.



La discussion s'est alors transformée en une violente rixe. Selon le récit du journal L'Observateur, Rokhaya Faye, la fille aînée de Fatou Diouf, a giflé Mamadou Ba, tandis que sa sœur, Ndella Faye, l'a saisi par le col et l'a roué de coups.



Pendant ce temps, Fatou Diouf s'en est prise à Namatou Tounkara, l'agrippant par les cheveux, la traînant sur plusieurs mètres et lui arrachant son pagne, la laissant nue devant son fils de cinq ans. Une autre locataire, Titi Bellange Badiane, a joint ses coups à l'agression en frappant Namatou avec un balai. L'intervention des voisins a finalement permis au couple de se dégager.



Conduits à l'hôpital Mouhamadou Mansour Barro de Mbour, Mamadou Ba et Namatou Tounkara ont respectivement reçu un certificat d'incapacité totale de travail (ITT) de 10 et 15 jours. Ils ont porté plainte au commissariat de Saly Portudal.



Fatou Diouf a, de son côté, également obtenu un certificat médical de trois jours, conduisant à des plaintes croisées pour coups et blessures volontaires.



Lors de l'audience du 20 novembre 2025, les prévenus ont raconté la dégradation de leurs relations, autrefois cordiales. Fatou Diouf a même reconnu, non sans amertume, que c'était grâce à Mamadou Ba qu'elle avait décroché un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille.



Le tribunal a reconnu l'ensemble des prévenus coupables et les a condamnés à deux mois de prison avec sursis. En matière de dommages et intérêts, le jugement a été mixte : Fatou Diouf et sa famille recevront 50 000 FCFA, mais devront verser 250 000 FCFA au couple guinéen. Le procureur avait requis l'application stricte de la loi.