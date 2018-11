Me Amadou Sall Pds : « la rumeur d’un rapprochement Wade-Macky est un contre-feu allumé par le pouvoir pour... »

Le chef du pôle Communication du Parti démocratique sénégalais (Pds) est monté au créneau pour démentir la possibilité d’une entente entre Me Abdoulaye Wade et le Président Macky Sall.

Pour Me Amadou Sall, c’est le pouvoir qui veut faire diversion pour faire oublier à l’opinion le camouflet pris aux Nations Unies dans l’affaire Karim Wade. « Aucun rapprochement entre Macky et Wade n'est envisagé, et l'information relative à une quelconque initiative dans ce sens est de l'intox pour allumer un contre-feu tant le pouvoir est empêtré dans le dossier du comité des nations unies sur les droits de l'homme. Mais ça ne passera pas », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Lundi, les médias ont annoncé le déplacement de Me Ousmane Ngom à Doha pour rencontrer le « Pape du Sopi » dans le but de le réconcilier avec l’actuel chef de l’Etat. Ce que Mayoro Faye, chargé de communication au parti libéral a aussitôt démenti.