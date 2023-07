Me Ciré Clédor Ly : « la décision de contumace est nulle et non avenue, la loi rend Ousmane Sonko éligible »

Ousmane Sonko est placé sous mandat de dépôt après son audition avec le Doyen des juges. Son avocat Me Ciré Clédor Ly dénonce une décision exécutée et réfléchie. La robe noire indique que l’arrestation de Ousmane Sonko rend la décision de contumace nulle et non avenue. Selon lui, la loi permet le leader de Pastef d’être candidat à l’élection présidentielle de 2024.





« La communauté nationale et internationale a assisté une mise en scène de l’Etat avec les forces de défense et de sécurité qui ont encore une fois exercé des violences et détruit des biens du leader de l’opposition avant qu’il ne soit kidnappé et amené un jour non-ouvrable ici au niveau du tribunal (..). C’est un dessein qui a été formé, réfléchi, planifié et exécuté », a dénoncé l’avocat lors de la fin de l’audition de son client.





Mais le plus ridicule, dit-il, « c’est qu’on est parti d’un soit disant flagrant délit de vol d’un portable d’un minable portable pour l’interroger sur cela et au finish les officiers de police judiciaire se sont permis de rentrer dans une littérature ou il y a une kyrielle de propos qu’ils ont eux même qualifiés de leur propres chefs et déférés Ousmane Sonko ».





À en croire Me Ciré Clédor Ly, ils ont pris la « décision de le placer sous mandat de dépôt, c’est son destin, mais je pense personnellement que c’est aussi le destin d’un peuple. Sonko garde toujours la même attitude, il a toujours été stoïque et sa force il le tire de ce qui aujourd’hui revendique l’Etat de droit et la démocratie ».





« Ousmane Sonko arrêté, la décision de contumace est nulle et non avenue. Elle est anéantie de plein droit. Sonko doit être candidat. Maintenant, qu’ils mettent œuvre la procédure pour le faire rejuger, c’est leur affaire. C’est la loi elle-même qui rend Ousmane Sonko éligible », a fait savoir l’avocat.