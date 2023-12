Me Clédor Ciré Ly, mandataire de la Coalition Sonko 2024

C'est la surprise du chef ! Me Clédor Ciré Ly est devenu le mandataire de la Coalition Sonko Président qui porte la candidature du leader de Pastef. C'est une exclusivité obtenue par PressAfrik auprès de sources proches de l'avocat. "Cétait par mesure de prudence parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver au Conseil constitutionnel. Depuis le 11 décembre, c'est Me Clédor Ciré Ly qui a effectué toutes les diligences", nous confie notre source.



Quid de Ayi Daffé ? "Le mandataire national peut être différent du mandataire de la coalition", explique notre interlocuteur.



Au moment où ces lignes sont écrites, Me Clédor Ciré Ly est arrivé au Conseil constitutionnel avec le technicien Aly Gueye.