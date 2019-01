Me Madické Niang reçoit à Ziguinchor une délégation du MFDC

Me Madické Niang, candidat à la présidentielle, a reçu dimanche à Ziguinchor une délégation du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), « favorable à la Paix en Casamance », indique un communiqué de sa cellule de communication transmis à PressAfrik.



« Il est grand temps de s’engager résolument et méthodiquement dans la voie qui mène à une paix définitive dans cette région aux immenses potentialités et qui doit jouer un rôle central dans la transformation économique du Sénégal », affirme-t-il.



D’après lui, « l’heure est venue de prendre le taureau par les cornes et d’instituer un organe régulier de l’État qui sera publiquement chargé de trouver une solution consensuelle, sur la base de négociations franches et sincères, sans préalable, avec comme seul objectif de trouver un consensus générateur de paix et de stabilité pour le Sénégal ».



Me Madciké Niang n’exclut aucun acteur, ne refuse aucune mesure de réinsertion devant permettre aux personnes directement impactées de retrouver une sécurité collective et individuelle indispensables à l’amélioration de leur niveau de vie ».



Ce lundi, il sera l’hôte de Monsieur Sibilou Magne, le Roi d’Oussouye et les populations du département, de l’Evêque de Ziguinchor.