Me Moussa Sarr: le procès de l'imam Ndao a été un....

De l'affaire Yawuz Selim passant par le procès de l'imam Alioune Badara Ndao, Me Moussa Sarr, avocat du barreau dit tout dans l'émission Grand Jury sur la RFM. Selon la robe noire, ce procès contre un présumé terroriste a été le premier dans l'espace UEMOA (Union économique et Monétaire Ouest Africaine). Et, il a été «un fiasco judiciaire», peste-il.



L'avocat d'expliquer ce qui s'es passé dans ce procès : «ce qui est à l’origine de ce fiasco c’est qu’il y a eu de l’empressement et de la précipitation. Certains qui ont été déférés dans la chambre criminelle, ne devaient pas y être parce qu’il y a aucun fait articulé contre eux».



Poursuivant, il ajoute, «certains devaient relever des renseignements parce que s’il n’y a pas un fait et quand on soupçonne quelqu’un de radicalisation, on doit le surveiller. Mais, dans cette affaire on a fait un coup de balai sans aucun discernement », déplore la robe noire.



Donc, souligne-t-il : «nos services de renseignement se sont radicalement trompés sinon on aurait pas acquitté 15 personne».



Évoquant le cas de Yawuz Selim, l'ancien président des jeunes avocats du Sénégal déclare que : «l'école a été fermée pour abus d'autorité de l'État». «Nous avons conservé tous nos biens, mais nous ne pouvons pas exercer notre activités » se réjouit-il, écartant l'idée d'avoir perdu le procès.



Pour lutter contre le terrorisme et maintenir la stabilité dans le pays, Me Moussa Sarr appelle à «l'organisation et à la sensibilisation des populations pour préserver cette havre de paix».