Médias : Alioune Tine apporte son soutien Maïmouna Ndour Faye, patronne de la 7TV

Le fondateur du think tank Africajom Center, Alioune Tine, a apporté son soutien à Maïmouna Ndour Faye, directrice de 7TV, tout en saluant son professionnalisme et son engagement en faveur du pluralisme dans le paysage médiatique sénégalais.



Dans un tweet, Alioune Tine a fermement dénoncé les actes d'intimidation subis par la direction et le personnel de 7TV. « Je soutiens la patronne de la 7TV, Maimouna Ndour Faye, femme patronne de presse, on les compte sur le doigt de la main. C'est précieux aussi la promotion du genre dans la presse, comme partout. Je la soutiens parce que c'est une grande professionnelle, qui a fait un parcours remarquable, courageuse et battante. Elle tente de cultiver le pluralisme, la diversité et l'équilibre en donnant la parole à tout le monde », a écrit le défenseur des droits humains sur X (ex-Twitter).



Tout en espérant un dénouement pacifique de cette crise, Alioune Tine a plaidé pour que cette affaire soit résolue.