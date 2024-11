Médias : les membres de la commission d’examen et de validation des entreprises de presse installés

Les membres de la commission chargée de l’examen et de la validation des déclarations des entreprises de presse au Sénégal ont officiellement pris fonction ce mercredi.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), la commission est composée de sept membres. « Ils ont désormais la charge de valider les déclarations des entreprises de presse via la plateforme Déclaration médias du Sénégal, mise en place en août dernier par la tutelle », a expliqué Mouhamed Seck, directeur de cabinet du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.



« Donc, c’est une commission qui va extraire l’ensemble des documents qui sont enregistrés au niveau de la plateforme, les étudier, valider leur authenticité, avant de procéder à une délibération pour dire que telle ou telle entreprise est conforme à la loi, conforme au Code de la presse, et donc reconnue officiellement par les services du ministère », a-t-il ajouté.



Depuis la mise en place de ladite plateforme, 167 entreprises de presse se sont enregistrées à ce jour, a fait savoir M. Seck.



Il a précisé que l’installation de cette commission s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du Code de la presse, lequel impose selon lui des normes strictes aux entreprises qui veulent exercer dans le domaine des médias.



La commission qui a une durée d’un an renouvelable va dans un premier temps étudier ce premier lot d’inscrits sur la plateforme évolutive, a précisé l’un des membres, le journaliste Daouda Mine.



Il souligne toutefois que cette commission est appelée à « durer dans le temps et va se réunir en fonction des dossiers qui seront mis sur la plateforme ».