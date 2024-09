Médina Baye: un projet d'édification d'une université en gestation

L ’Institut islamique El Hadji Abdoulaye Niass de Kaolack va être transformé en université afin de mieux répondre aux besoins de formation dans les sciences et connaissances islamiques de la principale région du centre, a annoncé son directeur Cheikh Mouhamina Ibrahima Niass.



« Le Khalife de la Faydatou Tidjania a déjà finalisé les plans de conception et les programmes qui y seront enseignés. Un site a été acquis à Mbadakhoune. Il ne manque que le financement pour démarrer les travaux. Une faculté sera construite sur le site actuel de l’institut, et les autres installations à Mbadakhoune », a notamment fait savoir M. Niass.



Cet établissement d’enseignement islamique a été fondé par El Hadji Abdoulaye Niass, père de Cheikh Ibrahima Niass (1900-1975). Il a été modernisé par ce dernier qui avait jugé nécessaire d’y intégrer d’autres disciplines pour répondre aux exigences du monde contemporain.



Cette politique de modernisation impulsée par Cheikh Ibrahima Niass a permis à plusieurs étudiants sénégalais de poursuivre leurs études dans le monde arabe plus précisément à l’université islamique d’Al Azhar du Caire en Egypte.



« J’ai simplement modernisé l’école de mon père après mes études. Il était important d’y inclure d’autres disciplines pour être en phase avec les standards requis en matière d’enseignement », avait justifié Cheikh Ibrahima Niass à l’époque.



Pour honorer cet héritage, les autorités religieuses de Médina Baye souhaitent « réaliser le rêve » de Cheikh Ibrahima Niass de transformer l’institut en université.



« L’un des derniers souhaits de Cheikh Ibrahima Niass était de rédiger une nouvelle exégèse du Coran, en phase avec les découvertes scientifiques, et de faire de son école une université », a relaté le directeur de l’Institut El Hadji Abdoulaye Niass dans les colonnes de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Cette école basée à Médina Baye accueille plus de 3 000 élèves de diverses nationalités, encadrés par un corps professoral venant de différents pays.