"Mais de quoi tu me parles ?" : le couple Obama répond avec humour aux rumeurs de divorce

"Attendez, vous vous aimez bien en fait ?", ironise le frère de Michelle Obama, lorsque l’ancienne Première dame des États-Unis étreint son mari en arrivant sur le plateau du podcast IMO. "Ah, la machine à rumeurs ! C'est mon mari, les gars", sourit Michelle Obama à son frère Craig Robinson, avec qui elle anime l’émission. De quoi démentir les rumeurs de divorce au sein du couple Obama, relayées par la presse people américaine depuis plusieurs mois.



Invité ce mercredi 16 juillet, Barack Obama a, à cette occasion, lui aussi plaisanté sur le sujet : "Elle m'a repris ! Ça n'a pas été simple pendant un moment". Le 44e président des États-Unis, marié depuis 33 ans à Michelle, avec qui il a eu deux filles (Malia Ann, 27 ans, et Sasha, 24 ans), a expliqué avoir découvert l'existence de ces rumeurs après tout le monde. "Je ne sais rien de rien, et un jour quelqu’un mentionne ça et je lui ai répondu : 'Mais de quoi tu me parles ?'", a-t-il raconté.



À aucun moment de notre mariage, je n'ai pensé à quitter mon homme.

Michelle Obama



Michelle Obama est ensuite revenue sur ses absences à l'investiture de Donald Trump et aux funérailles de Jimmy Carter en janvier 2025, qui avaient alimenté les suspicions de turbulences au sein du couple. "Les gens ne pouvaient pas imaginer que j'avais dit non pour n'importe quelle autre raison, il fallait qu'ils imaginent que mon mariage était en train de s'effondrer", a-t-elle pointé.



Puis l’ancienne avocate s’est lancée dans une déclaration d’amour envers son mari, éteignant toute rumeur de divorce, même si le couple a déjà évoqué publiquement des difficultés dans leur relation. "À aucun moment de notre mariage, je n'ai pensé à quitter mon homme. Nous avons traversé des moments très difficiles, mais aussi des moments agréables, de nombreuses aventures, et je suis devenue une meilleure personne grâce à l'homme avec qui je suis mariée." Réaction de Barack Obama : "Arrête, tu vas me faire pleurer", avant que la discussion de plus d'une heure ne débute sur les thématiques de l'éducation et la masculinité.



