Fermeture des bases françaises au Sénégal : Madiambal Diagne parle d’« erreur historique »

Les dernières installations militaires françaises au Sénégal ont officiellement fermé ce jeudi 17 juillet, avec la clôture du site de Ouakam. Une cérémonie a été organisée sur place pour marquer ce retrait, qui met fin à plusieurs décennies de présence militaire française dans le pays.





Cependant, cette décision ne fait pas l’unanimité. Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a exprimé son désaccord sur le réseau social X (anciennement Twitter), qualifiant cette fermeture d’« erreur historique ».





Fermeture définitive ce jour des bases militaires françaises au Sénégal. Une erreur historique. Nous perdons une présence militaire stratégique, sécuritaire et sociale. Le slogan du souverainisme doit être réfléchi. On aurait pu discuter et leur donner des sites en location ! pic.twitter.com/KZ613xcY97

— Diagne Madiambal (@MadiambalD) July 17, 2025