Médina Wandifa : l'enquête sur la mort d'Aminata Masse révèle une présumée complicité macabre entre sa mère et son beau-père

L'enquête sur le meurtre d'Aminata Masse, une adolescente de 14 ans souffrant de handicap à Médina Wandifa (340 km de Dakar), a révélé un crime atroce. Selon le quotidien Libération, dans son édition de ce mercredi, le drame aurait été orchestré par le beau-père de la victime, Abdou Khadre Sano, qui l'aurait frappée au pilon dans son sommeil le 28 juin 2026.



L'affaire a pris une tournure sombre lorsque la mère biologique, Ndèye Marème Diouf, a tardé à signaler les faits, éveillant les soupçons de la gendarmerie de Bounkiling et de la Section de recherches de Saint-Louis.



Les investigations ont conduit à l'arrestation du beau-père, de deux laveuses mortuaires et d'un imam. Ils sont soupçonnés d’avoir fait l’enterrement clandestin. Toujours selon le journal, Abdou Khadre Sano a avoué avoir agi sur l'ordre de la mère de la victime. Selon les aveux du beau-père, Ndèye Marième Diouf aurait non seulement validé ce plan macabre pour exécuter sa fille, mais elle aurait également activement planifié l'inhumation secrète.