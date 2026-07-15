Touba : le berger Mahfousse Ba écope de six mois de prison pour abus de confiance

A Touba, l'affaire opposant le ministère public et l'éleveur Moïse Sagna au berger Mahfousse Ba, a été vidée ce lundi 13 juillet. Reconnu coupable d'abus de confiance portant sur deux moutons de race et d'origine étrangère, le berger Mahfousse Ba a été condamné hier à six mois de prison ferme. En plus de cette sanction, il devra verser 800 mille FCfa de dommages et intérêts à Moïse Sagna, son employeur, selon le quotidien L’Observateur.



Les faits remontent au dimanche 24 mai 2026 à Touba, lorsque Moïse Sagna est réveillé par un coup de fil de son employé Mahfousse Ba qu'il a recruté pour s'occuper de son cheptel moyennant un salaire mensuel de cinquante mille FCfa. Au bout du fil, Mahfousse lui apprend que deux moutons de race Azawad qu'il avait achetés au Niger et au Soudan, avaient disparu en plein jour. Mais ce qui a attiré les soupçons de Moïse Sagna, c'est le fait que son employé, pour une première fois, ne l'avait pas prévenu avant de conduire son cheptel. Aussi, l'éleveur a fait remarquer aux gendarmes auprès de qui il a porté plainte, que les déclarations de Mahfousse Ba étaient contradictoires et que ce dernier n'a donné la moindre piste au moment d'aller rechercher les moutons.



Arrêté puis interrogé, Mahfousse Ba a indiqué sur procès-verbal qu'il ignore où et comment ont disparu les moutons. Des arguments jugés fallacieux par les enquêteurs qui l'ont présenté au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel.



Inculpé d'abus de confiance, le jeune berger de vingt-huit ans, a comparu hier devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel. Me Cheikh Ngom, pour la partie civile, a indiqué que le prévenu a volé les deux moutons. L'avocat qui a souligné la mauvaise foi du prévenu, a sollicité, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1,3 million Cfa.



Le procureur Farba Ngom a, quant à lui, requis «l'application de la loi». Invoquant les dispositions de l'article 457 du code pénal, Me Serigne Diongue a sollicité une application extrêmement bienveillante de la loi pénale pour Mahfousse Ba. Rendant son verdict, le tribunal a reconnu le prévenu coupable et l'a condamné à six mois de prison ferme et 800 mille FCFA de dommages et intérêts.