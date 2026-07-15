Sénégal: le Conseil des ministres décalé au 16 juillet en raison du déplacement de Diomaye Faye à Doha

En raison du déplacement à Doha (Qatar) du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, le Conseil des ministres qui devait se tenir ce mercredi a été décalé au jeudi 16 juillet, le temps qu'il revienne au pays.
Le Président s’est rendu le 14 juillet 2026 à Doha pour prendre part aux obsèques de Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Émir et père de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar.
À cette occasion, le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, à son arrivée à l'aéroport.
Le Président s’est rendu le 14 juillet 2026 à Doha pour prendre part aux obsèques de Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Émir et père de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar.
À cette occasion, le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, à son arrivée à l'aéroport.
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