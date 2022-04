Médina : un non-voyant trouvé dans sa chambre avec 1kg de yamba, blesse un policier avec une machette

Le non-voyant Ameth Fall risque gros. En effet, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les éléments de la brigade de recherches du commissariat de la Médina avaient reçu une information qui dénonçait des trafiquants qui se regroupaient dans un domicile sis à la rue 27x18 de ladite localité. C'est ainsi qu'ils se sont rendu sur place vendredi 25 mars 2022. Entendant les policiers arrivés, les occupants de la chambre se sont sauvés par la fenêtre de derrière. Ouvrant la porte Ahmet alias Ngom Tall, a été trouvé sur les lieux.



Acculé, il a brandi une machette et s'est attaqué aux policiers et a réussi a blessé un agent à la paume de sa main avant de se réfugier sous le lit. Extirpé de sa cachette le mis en cause a été arrêté. Une fouille minutieuse de sa chambre a permis la découverte d’un kilogramme et 8 cornets de yamba, deux paires de ciseaux ainsi qu'une machette.



Inculpé pour des faits de « coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 14 jours au préjudice du policier Ibrahima Fall, de détention et trafic de chanvre indien, rébellion et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions », Ahmet Fall a partiellement reconnu les délits. S'expliquant sur la provenance de la drogue, il a attribué la paternité à une certaine « Amy Bou Ndaw » domiciliée à la rue 33 de la Médina. Selon ses dires, celle-ci a abusé de son handicap pour placer la drogue dans sa chambre sans son consentement.



Toutefois, il a été démontré qu'il est connu des fichiers de la police pour avoir été 4 fois de suite déféré au parquet pour les mêmes faits. Attrait hier jeudi, devant le juge des flagrants délits de Dakar, le non-voyant Ahmet Fall a continué de nier les faits, renseigne « Les Échos ». Dans ses réquisitions, le parquet a demandé qu'il soit condamné à 2 ans de prison ferme. Délibéré le 14 avril prochain.