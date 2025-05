Tourisme durable : le Sénégal accueille la première édition des Journées internationales

L’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès, à travers son UFR Sciences économiques et sociales (SES), accueillera la première édition des Journées internationales du tourisme durable, du 28 au 30 mai 2025. Un événement d’envergure, inédit en Afrique, qui place les compétences et la durabilité au cœur du développement touristique.



Selon le professeur Ibrahima Thiam, directeur de l’UFR SES, cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Discom (Distribution et commercialisation des produits et services au Sénégal), et reflète une volonté forte des universitaires de s’impliquer activement dans le développement territorial à travers le tourisme. « Les Journées internationales du tourisme durable, organisées pour la première fois sur le continent africain, se tiendront à Thiès, dans les Îles du Saloum et à Dakar », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.



Le thème retenu pour cette première édition – « Tourisme durable et gestion des compétences : quelles formations pour le management du tourisme durable et artisanal ? » ouvre un débat essentiel sur l’avenir de la formation et de l’emploi dans ce secteur stratégique. L’objectif, selon les organisateurs, est triple : former des ressources humaines qualifiées pour un tourisme local et responsable, renforcer le rôle des femmes dans une dynamique de développement inclusif, et accompagner les acteurs publics et privés dans la structuration d’un écosystème touristique durable, générateur d’emplois.



L’Université Iba Der Thiam s’apprête à devenir, l’espace de trois jours, le carrefour d’échanges entre chercheurs, professionnels du tourisme, décideurs publics et partenaires internationaux. « Les journées seront organisées à l’UIDT, grâce à un partenariat stratégique avec l’Université de Lille. Nous attendons de nombreuses personnalités venues de tous les continents, notamment d’Europe », a précisé le professeur Thiam.



De son côté, Mamadou Sall, chef du projet Discom, voit dans ces journées une opportunité de poser les bases d’une économie touristique endogène. Il insiste sur la dimension stratégique de l’événement : « Ces journées seront une tribune pour discuter du tourisme durable, de l’économie locale, des enjeux de croissance souveraine qui interpellent aujourd’hui le modèle économique sénégalais ». Et de conclure : « La finalité du projet, c’est de co-créer ensemble une nouvelle filière en sciences de gestion ».