Construction d’une Case des Tout-Petits à Golf Sud : l’ANPECTP et la Fondation LONASE scellent un partenariat

L’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP) et la Fondation LONASE ont signé, ce mercredi, une convention de financement portant sur la construction d’une Case des Tout-Petits dans la commune de Golf Sud. La cérémonie s’est tenue au siège de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), en présence de plusieurs personnalités.



Prenant la parole, l'administratrice générale de la Fondation LONASE, Aminata Dieng Ka a rappelé l’importance que l’État du Sénégal accorde à la petite enfance, érigée en priorité nationale. « La construction de cette Case des Tout-Petits constitue un engagement concret en faveur de l’éducation. Elle s’inscrit pleinement dans la mission de la Fondation LONASE, qui œuvre au bénéfice des populations », a-t-elle souligné.



Mme Yaye Khadidiatou Djamil Diallo, Directrice générale de l’ANPECTP, a salué cette contribution majeure de la Fondation LONASE, qui « accompagne la dynamique des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la Politique nationale de Développement intégré de la Petite Enfance (PNDIPE) ». Elle a précisé que le projet consiste en la construction et l’équipement d’une Case des Tout-Petits “clés en main”, selon les nouveaux standards architecturaux de l’Agence, pour un montant total de 70 millions de francs CFA.



Mme Diallo a souligné que « la signature de cette convention s’inscrit dans une logique de mutualisation des moyens de l’État pour une action plus efficace au service des populations, conformément aux orientations de Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, mises en œuvre par le Premier ministre M. Ousmane Sonko ».



Elle a rappelé que le référentiel « Sénégal 2050 : Agenda national de transformation », dans son axe 2 dédié au capital humain, préconise un renforcement de la gouvernance, de la qualité et du financement du système éducatif, en particulier pour la petite enfance.



Une commune ciblée pour sa croissance et son engagement

Justifiant le choix de la commune de Golf Sud pour accueillir cette future infrastructure, la Directrice de l’ANPECTP a mis en avant l’essor démographique de la localité et l’engagement de sa municipalité. « Ce choix repose également sur l’implication du Maire dans la prise en charge des tout-petits, démontrant ainsi une pleine conscience des enjeux liés à ce domaine de compétence transféré aux collectivités territoriales », a-t-elle ajouté.



Mme Khadija Mahécor Diouf, Maire de Golf Sud et Présidente du Conseil de surveillance de l’Agence de Développement Local (ADL), a exprimé sa satisfaction, estimant que ce projet ouvre une nouvelle ère pour l’accès à des structures de petite enfance adaptées au pouvoir d’achat des ménages les plus modestes.



Pour sa part, M. Toussaint Manga, Directeur général de la LONASE et Président du Conseil d’administration de la Fondation, a salué cette convention, qui témoigne de la fidélité de la Fondation à sa mission : « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation ».



Il a conclu en ces termes : « En soutenant la petite enfance, la LONASE fait un pari sur l’avenir, et c’est le meilleur des paris. Nous posons les fondations pour le futur, car chaque enfant mérite de grandir dans un environnement bienveillant et sécurisant ».