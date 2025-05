RDC : le Sénat lève les immunités de l'ancien président Joseph Kabila

En République démocratique du Congo, le Sénat a voté ce jeudi 22 mai dans la soirée, à une large majorité la levée des immunités de l’ancien président Joseph Kabila, accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'AFC/M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'est du pays.



Le résultat du vote de la commission spéciale du Sénat de RDC a été claire : 96 votants, 88 votes pour et cinq votes contre, et le reste en bulletins nuls. « Par conséquent, le Sénat autorise les poursuites et la levée de l'immunité de Joseph Kabila, sénateur à vie », a déclaré le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde en session plénière.



L'entourage de l'ancien président congolais dénonce une manœuvre politique du pouvoir en place.