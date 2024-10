Meeting du Pastef à Dakar Arena : Mamoudou Ibra Kane dénonce une « campagne déguisée » et interpelle le CNRA

Mamoudou Ibra Kane a critiqué le meeting organisé ce samedi à Dakar Arena par le Premier ministre Ousmane Sonko et le parti Pastef. Selon le leader du Mouvement citoyen "Demain C’est Maintenant", cet événement est « illégal » et constitue une « campagne déguisée ».Sur son compte X, l’ancien journaliste a interpellé Mamadou Oumar Ndiaye, le nouveau président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), l’invitant à prendre des mesures face à ce qu'il considère comme une violation de l’article L.61 du code électoral.« Le "giga-meeting" du Pastef présidé ce samedi par le Pm (autorité de l'Etat) est manifestement illégal parce que relevant d'une "campagne déguisée". Le @cnraaudiovisuel du respectable président MON doit faire respecter la loi. Lire l'article L.61 du code électoral », a écrit Mamoudou Ibra Kane.L’article L.61. du code électoral stipule : « Durant les trente (30) jours précédant l’ouverture de la campagne électorale est interdite durant la précampagne la diffusion, par les médias (presse écrite, presse en ligne, radio et télévision) de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou à une coalition de partis politiques ou à une liste de candidats, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes, quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère ; lors des visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifié, effectuées par toutes autorités de l’Etat sur le territoire national ».