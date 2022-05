Menaces contre les maires recruteurs: Birahim Seck rappelle à Macky le maintien illégal Saer Niang et Doudou Ndir à l'ARMP et à la CENA

En marge de la cérémonie de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales, mardi au Palais, le Président Macky Sall a préconise le respect des règles en matière de recrutement dans les mairies. Il a fait savoir qu’il ne laissera aucun maire violer le Code des collectivités territoriales. Selon lui, les collectivités territoriales sont des « démembrements de l’Etat, qui sont régies par la loi et le règlement ». Le président de la République est allé jusqu'à menacer de sanctions, les maires qui ne respectent pas le Code des collectivités territoriales.



Comme pour lui rappeler qu'il est le premier à violer les règles en matière de recrutement, le Coordonnateur du Forum Civil, a interpellé le chef de l'Etat sur l'illégalité du maintien à leurs postes des DG de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), Saer Niang et le président de la Commission nationale électorale autonome, Doudou Ndir.



"Monsieur le Président de la République, effectivement toutes nominations en dehors de l'organigramme fixé par les lois et règlements sont nulles et de nul effet mais aussi, le maintien en fonction de l'actuel DG de l'Armp alors qu'il a fini son mandat depuis 2017, ainsi que celui du Président de la CENA sont une violation flagrante des lois et règlements pour ne citer que ces exemples", a écrit Birahime Seck.