Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Neymar ?

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid mettrait tout en œuvre en coulisses afin de déloger Neymar du PSG cet été, d’autant que le club merengue a dernièrement enregistré le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus (105M€). La piste Neymar serait donc plus que jamais active en Espagne, mais Mundo Deportivo fait une nouvelle révélation de taille sur les coulisses de ce dossier ce jeudi et explique que la star brésilienne du PSG aurait finalement décidé de snober le Real Madrid.



Neymar parti pour rester ?

En effet, selon le média espagnol, Neymar ne serait plus convaincu par la pertinence d’un transfert au Real Madrid cet été sans les présences de Cristiano Ronaldo ni de Zinedine Zidane. L’attaquant brésilien, qui rêve toujours du Ballon d’Or, ne souhaiterait pas démarrer un nouveau projet de zéro au Real Madrid. Par ailleurs, son entretien avec Thomas Tuchel à Londres avant le début de la Coupe du monde l’aurait particulièrement séduit, et il aurait apprécié ce geste de la part du nouvel entraîneur du PSG. La tendance semble donc s’être inversée dans le feuilleton Neymar…