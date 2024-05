Play-offs NBA : Minnesota étouffe Denver, Brunson reste bouillant

Les Minnesota Timberwolves ont réussi une démonstration défensive pour éteindre Denver et mener 2-0, et Jalen Brusnon a entamé avec force sa demi-finale de conférence avec les New York Knicks lundi en NBA.



Minnesota implacable

Les Minnesota Timberwolves ont réussi une démonstration défensive sur le parquet du champion Denver pour un large succès 106-80 qui leur permet de mener 2-0 dans la série avant deux matches à domicile.

Les Wolves ont totalement empêché les Nuggets de développer leurs attaques, avec des défenseurs collants, infatigables et mobiles pour contester tous les tirs.

Visiblement frustré par une telle justesse et une telle intensité défensive, Denver a totalement déjoué, perdant 16 ballons pour nourrir les contres de Minnesota.



Dans une salle réduite au silence, Anthony Edwards (27 points) s'est envolé pour un dunk solitaire puissant suite à une interception juste avant la mi-temps, permettant aux Wolves de mener alors 61-35!

Le tout a été réussi sans le pivot français Rudy Gobert, absent pour "raison personnelle", la naissance de son fils lundi selon plusieurs médias.

Après avoir corrigé Phoenix 4-0 lors du premier tour, Minnesota, qui ne compte qu'une seule finale de conférence en 35 ans d'existence, n'a toujours pas perdu un match de play-offs avant le match 3 programmé vendredi à Minnesota.



Brunson toujours chaud



Jalen Brunson a réussi un superbe 4e quart-temps pour permettre aux New York Knicks de s'imposer face aux Indiana Pacers (121-117) lors du premier match de la série.

Le chouchou d'un Madison Square Garden une nouvelle fois électrique a fini avec 43 points, 6 rebonds et 6 passes, son quatrième match de suite à plus de 40 points. Surtout, il a marqué 21 points lors du dernier quart-temps.



"Je pourrais vanter ses mérites pendant des heures, mais ce que j'aime à propos de lui (Brunson), c'est que c'est un joueur d'équipe", a loué son entraîneur Tom Thibodeau.



Donte DiVincenzo a ajouté 25 points, Josh Hart 24 avec 13 rebonds et 8 passes. Aucune des deux équipes n'a compté plus de 9 points d'avance lors d'un match tendu.



A 115 partout avec 53 secondes à jouer, Indiana a réussi à voler un ballon crucial aux Knicks, que les arbitres ont annulé pour "jeu au pied", admettant après la rencontre que la balle avait été seulement touchée par la main d'Aaron Nesmith. De quoi provoquer la colère des Pacers après la rencontre, avant le 2e match prévu mercredi à New York.





Résultats des matches de demi-finale de conférences disputés lundi :



EST

New York (N.2) bat Indiana (N.6) 121-117 et mène 1-0. Match 2 mercredi à New York.



OUEST

Minnesota (N.3) bat Denver (N.2) 106-80 et mène 2-0.



Match 3 vendredi à Minnesota.