Mercredi décisif au tribunal : Makhtar Diokhané et Imam Alioune Ndao vont passer devant la barre

Après dix jours de comparutions devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar où plus d'une vingtaine de prévenus sont passés et ont brillé par des aveux et révélations plus ou moins flippants, mais également par un concert de dénégation des procès-verbaux issus de leurs entretiens avec le magistrat instructeur et les enquêteurs, s'approche le moment tant attendu.



En effet, les deux principaux suspects de ce procès pour faits liés au terrorisme vont passer devant la barre de la Chambre criminelle ce mercredi, si tout se passe comme prévu. Makhtar Diokhané, qui semble être au centre et à l'origine de tous les déplacements des autres prévenus au Nigeria est annoncé demain devant la barre ainsi que El Hadji Mamadou Ba, Moustapha Diatta Alpha Diallo Cheikh Ibrahima alias Abou Khaled.



L'imam Alioune Badara Ndao est également annoncé, lui dont les prêches seraient à l'origine des penchants djihadistes de bon nombre des prévenus dans cette affaire.