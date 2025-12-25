Message de Noël : Monseigneur André Gueye appelle à la paix et à la réconciliation nationale

« Noël nous invite à magnifier de nouveau les merveilles de Dieu dans nos vies et dans notre histoire, nous révélant la plénitude de l’amour de Dieu qui prend notre condition humaine en l’enfant Jésus, Verbe de Dieu et Parole incarnée », a-t-il déclaré.

Revenant sur la signification profonde de la fête de Noël, Monseigneur André Gueye a rappelé qu’elle ne saurait être réduite à un simple événement du passé. « En célébrant de nouveau sa naissance, ce n’est pas un simple souvenir que nous commémorons, mais le mystère même de Dieu qui demeure parmi nous », a-t-il souligné.

L’archevêque a insisté sur le fait que la paix prônée par Noël repose sur des fondements essentiels que sont la justice, la vérité, le pardon et la miséricorde. « Noël rime avec la paix et fait naître l’espérance d’une paix véritable dans les cœurs, dans les familles, dans la société, dans notre pays et dans le monde ; une paix fruit de la justice et de la vérité, renforcée et pérennisée par le pardon et la miséricorde », a-t-il exhorté.

Dans cette dynamique, Monseigneur André Gueye a invité les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté à accueillir pleinement ce message afin de se réconcilier avec eux-mêmes, avec Dieu et avec leurs semblables. Il a notamment évoqué la nécessité, pour les croyants, de sortir « des ténèbres du mal » afin de « marcher dans la lumière de l’amour de Dieu ».

À ses yeux, la célébration de Noël constitue une occasion privilégiée de réparer les relations humaines, de raffermir les liens familiaux et de renforcer l’harmonie sociale. « Noël nous offre l’opportunité de refaire la paix dans nos relations quotidiennes, dans la famille, au travail, au marché et ailleurs, en offrant le pardon et la réconciliation », a-t-il souligné.

Enfin, l’archevêque métropolitain de Dakar a adressé à tous ses vœux de « Noël de paix, de pardon et de réconciliation, la véritable paix dans les cœurs ». Il a également formulé le souhait que l’année 2026 soit placée sous le signe de l’espérance, de la fraternité et de la cohésion nationale.

