Météo : l'Anacim annonce des pluies modérées à localement fortes sur la quasi-totalité de son territoire

Des pluies modérées à localement fortes pourraient s’abattre sur la quasi-totalité de son territoire, en particulier dans les régions Est, Sud et Centre-ouest, a annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la la météorologie. Ces prévisions météorologiques sont valables durant la période du 08 au 10 septembre 2024



"Le phénomène météorologique débutera à l'Est dès l'après-midi du dimanche 08 septembre. Il progressera ensuite en se déplaçant sur l'ensemble du territoire pendant la nuit du dimanche au lundi et continuera à affecter le pays tout au long de la journée du lundi 09 septembre", peut-on-lire dans la note parvenue à PressAfrik.



L'Anacim informe que les conditions météorologiques commenceront à s'atténuer à partir du mardi 10 septembre, avec des pluies intermittentes, principalement faibles à modérées, qui toucheront surtout les régions Sud et Centre-Ouest.



Elle ajoute qu'': "En ce qui concerne Dakar et ses environs, les manifestations pluvio-orageuses débuteront à partir de l'après-midi du lundi 09 septembre 2024".