Meurtre Aziz Dabala : l’ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye va défendre NaboU Leye

L'enquête sur le double meurtre de Pikine Technopôle progresse, et l'artiste comédienne Nabou Lèye, inculpée dans cette affaire, se prépare à se défendre avec détermination. Selon les informations rapportées par Les Échos, Nabou Lèye est prête à "se défendre avec bec et ongles" pour prouver son innocence.



Outre son équipe d'avocats déjà constituée, un nouvel avocat de renom a rejoint sa défense : Me Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre. À en croire le journal, ce renfort est un signe de la complexité de l'affaire, qui pèse lourd sur l'avenir de l'artiste comédienne, accusée dans ce dossier de double meurtre.