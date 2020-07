Meurtre Commandant Brigade gendarmerie Koumpentoum: les accusés prennent la perpétuité

Le verdict sur le meurtre du Commandant de la Brigade de gendarmerie de Koumpentoum, Tamsir Sané tué en juillet 2019, lors d’une intervention après un échange de coups de feu avec des malfaiteurs qui cambriolaient le bus de poste de la localité, est connu.



Ce jeudi 2 juillet 2020, la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance (Tgi) de Tambacounda déclare les accusés Idrissaa Sow alias « Peul bou rafet », Kéroroko Ba, Doudou Ba dit Demba Sireye, Moussa Diallo et Sidy Diallo coupables d’association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicules, d’effraction, de port et usage d’armes et de violences ayant entraîné la mort et les condamne, après confusion de peines à la réclusion criminelle à perpétuité.



Dans ce même registre, la Chambre déclare Pathé Ba coupable du délit de recel de malfaiteurs, Khoureyssi Diallo coupable de détention d’une arme de la 3e catégorie sans autorisation administrative et les condamne, chacun en ce qui le concerne une peine d’emprisonnement de six (6) mois avec sursis et à une amende ferme de cinquante mille (50 000) FcFA.