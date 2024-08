Meurtre d'un taximan à Grand Yoff : Il tentait de sauver une femme poursuivie par des agresseurs et a reçu deux balles

On en sait un peu plus sur la mort de Amadou Diallo du nom du taximan tué mardi , aux alentours de 5h du matin, au quartier de Darou à Grand Yoff (Dakar). Alors qu'il tentait de sauver une femme poursuivie par des agresseurs, il a reçu deux balles avant de succomber à ses blessures.



Selon des témoins qui étaient présents sur les lieux du drame, la femme en détresse s'est rapidement réfugiée derrière Amadou Diallo. Ce dernier a tenté de s'opposer à ses poursuivants. Au cours d'une altercation, il a été touché par deux balles. Evacuation d'urgence à l'hôpital général Idrissa Pouye, il a finalement rendu l'âme.



Après une première évaluation de la scène par le Commissariat de Grand Yoff, l'enquête a été transférée à la Sûreté Urbaine de Dakar, qui dispose de moyens plus importants pour élucider ce meurtre tragique, rapporte le journal Libération.