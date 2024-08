Meurtre de Aziz Dabala et de son colocataire : Des "Tik Tokeurs" et "journalistes de Facebook" convoqués et entendus à la Dsc

L'enquête sur le meurtre du chanteur Aziz Dabala et de son colocataire Waly a été bouclée et les sept (7) mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt hier, mercredi, après leur deuxième face à face avec le procureur du Tribunal de Pikine/Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. Les suspects de ce double meurtre n'ont pas été les seuls à être auditionnés.



En effet, du côté de la Division spéciale de cybercriminalité (DSC), plusieurs "Tik Tokeurs" et "journalistes de Facebook" ont été convoqués et entendus. Selon Libération qui donne l'information dans sa parution de ce jeudi, cette procédure, qui risque de conduire à plusieurs arrestations, fait suite à deux plaintes déposées par les nommés Ousmane Diaw et Mamadou Lamine Diao.



Pour rappel, ces derniers ont vu leurs photos être diffusées dans les réseaux sociaux en plus d'être présentées comme des "suspects arrêtés" suite à l'enquête sur le double meurtre à Pikine Technopole.