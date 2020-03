Meurtre de Marème Diagne à Thiès : le présumé meurtrier réclamait ses 2,3 millions de F Cfa

Marème Diagne, âgée de 25 ans, tuée à coups de couteau dans son domicile, à Thiès, 70 km de l'est de Dakar, samedi dernier, a ému plus d’un. Le présumé meurtrier, son ex-copain, lui réclamait son argent, à hauteur de 2,3 millions de F Cfa, avant de passer à l’acte.



Le frère du présumé tueur, El hadji Guèye, est revenu sur l’histoire qui a eu lieu entre la défunte, Marème et son bourreau, Assane Guèye, « deux amoureux qui avaient un projet de mariage très avancé ».



« Il s’agit d’une relation qui a duré et il y avait même un projet de mariage très avancé. Depuis la Maroc, il avait informé qu’il envoyait régulièrement ses économies à Marème et selon ses estimations, il s’agit de 2,3 millions de F Cfa, un montant qui devait lui permettre d’entrer en Espagne dès qu’une opportunité lui était offerte », a-t-il expliqué.



Poursuivant, le sieur Guèye d’ajouter que son petit frère, Assane, lui avait confié que cette opportunité s’est présentée et il a appelé la fille pour la mise à disposition de l’argent. C’est après qu’il ne pouvait plus la joindre au téléphone ».



Assane a été informé du mariage de Marème via un de ses amis. « Il a débarqué jeudi au Sénégal. À son arrivée, il est allé directement chez Marème pour lui signifiait ainsi que ses parents qu’il était d’une nécessité impérieuse qu’on lui rende son argent. Marème lui a clairement signifiait qu’elle ne lui devait absolument rien. Et, Assane l’a menacée ».



C’est ainsi que la famille de Marème est allée porter plainte auprès de la police pour menace de mort, a-t-il souligné. Malheureusement, devant les enquêteurs, Assane ne pouvait pas livrer les preuves montrant qu’il avait remis de l’argent à son ex-copine. « Assane est alors passé à l’acte. Et l’irréparable s’est produite », s’est-il désolé.