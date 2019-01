Meurtre de Mariama Sagna ; Sonko charge encore Macky Sall et Cie

Ousmane Sonko ne lâche pas prise le gouvernement dans l’affaire du meurtre de la responsable des femmes de son parti au niveau de Keur Massar. En effet, en meeting ce week-end à Ziguinchor, l’ancien inspecteur principal des Impôts et Domaines est revenu à la charge pour accuser Macky Sall et Cie d’être les principaux instigateurs de ce meurtre.



Mais, a-t-il tonné dans des propos repris par L’As : «Tôt ou tard, la lumière sera faite sur l’assassinat de Mariama Sagna. Nous, à Pastef, on ne lâchera jamais. Ce crime concernant la mort de Mariama Sagna ne restera pas impuni. Et, personne ne pourra nous intimider, ni nous corrompre. Macky Sall le sait bien.»



Avant de lancer : « Nous condamnons la précipitation avec laquelle est géré le dossier de Mariama Sagna par le procureur. Il veut nous faire croire que c’est un crime crapuleux, mais pas politique. C’est un procureur à la solde de Macky Sall.»