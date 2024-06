Meurtre de Philippe Henry Nonnet à Cap-Skiring : les aveux glaçants du meurtrier

L'enquête sur l'affaire du Français, Philippe Henry Nonnet, qui a été tué par son « ami » mécanicien établi dans la station balnéaire de Cap-Skirring, dans la région de Ziguinchor (sud), connait des avancements. Des éléments nouveaux ont émergé de l'enquête.



Le présumé meurtrier, Yoro Seydi, a fait des aveux complets face aux gendarmes, rapporte Libération. Selon le journal, la Section de recherches de Ziguinchor a déféré hier lundi, le sieur Seydi pour le meurtre du ressortissant français.



Le mis en cause qui a été acculé a fini par craché le morceau devant les gendarmes, le mis en cause est passé aux aveux. « Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je suis le meurtrier de Philippe H. Nonnet qui m'avait remis la somme de 13.000.000 Fcfa afin que je puisse lui acheter un véhicule à Dakar ».



Poursuivant, il a raconté le film du meurtre. « J'ai appelé Philippe au téléphone pour lui dire de venir me rejoindre afin que je lui remette la voiture que je lui ai achetée. Une fois sur les lieux, je l'ai attiré dans un coin avant de lui donner un violent coup avec une arme blanche. Il a tenté de résister, mais, tellement le coup était brutal, il titubait. C'est par la suite que je l'ai traîné avant de l'achever et de l'enterrer. Le forfait accompli, j'ai pris son véhicule qu'il avait conduit jusqu'au lieu et son téléphone portable. C'est ce téléphone qui m'a trahi », a déclaré.



En effet, c'est l'historique dudit téléphone qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui. « Quand j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ses proches pour leur dire que Philippe a dit qu'il était dans un pays de la sous-région, que son véhicule était en panne et qu'il avait besoin de l'argent. Ces derniers lui ont envoyé la somme de 1.700.000 Fcfa sur son compte Wave que j'ai aussitôt transféré sur mon portable avant de la retirer », a-t-il révélé.



Pour rappel le ressortissant français, Philippe Henry Nonnet né 02/06 1952 en France, établi dans la station balnéaire de Cap-Skirring, était porté disparu quatre jours avant d'être retrouvé mort enterré le jeudi 30 mai 2024.