Meurtre vengeresse à Linguére : un homme tue son ami avec une manchette

A. A. Ba inculpé pour meurtre est actuellement en détention. Le drame s’est produit au village de Some Damdé dans le département de Linguère dans la nuit du 10 au 11 septembre, selon les informations rapportées par L’Observateur.



Ce soir-là, une cérémonie familiale a rassemblait les habitants du village et ses environs. Vers 21 heures, A. Ka, l'une des victimes de cette tragédie, rentrait tranquillement chez lui lorsque A. A. Ba l'a surpris par derrière et lui a asséné un coup violent à la machette au cou. Grièvement blessé, A. Ka a été transporté d'urgence à l'hôpital régional Maguette Lô, où il a succombé à ses blessures trois jours plus tard, le 13 septembre aux alentours de 16 heures.



Après l'agression, le présumé meurtrier a pris la fuite, déclenchant une chasse à l'homme menée par la Brigade de gendarmerie de Doddji (Linguére), saisie par le père de la victime. A. A. Ba a été rapidement localisé dans la localité et arrêté.



Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu les faits, déclarant que la victime l'avait attaqué en 2022, lui infligeant un coup de machette au dos. « Il m'avait humilié en public », a-t-il confié aux enquêteurs, ajoutant qu'il nourrissait depuis une profonde rancœur. « J'attendais le moment propice pour me venger. C'est ainsi que, cette nuit-là, je l'ai surpris pour lui porter un coup de machette au cou », a-t-il expliqué. Il a cependant précisé qu'il « ne voulait pas le tuer » mais simplement répondre à l'affront subi.



Le mis en cause a exprimé des remords, demandant pardon à la famille de la victime. À l'issue de l'enquête, il a été déféré au Parquet de Louga où il répondra des charges de meurtre.