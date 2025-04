Après examen de trois candidatures, Amsatou Sow Sidibé nommée Présidente de la Commission nationale des Droits de l'Homme

Conformément à la loi n° 2024-14 du 18 septembre 2024 et aux dispositions de l’arrêté n° 032321 du 12 décembre 2024, le ministère de la Justice a annoncé, par un communiqué officiel, la nomination de la nouvelle présidente de la Commission nationale des Droits de l'Homme (CNDH) du Sénégal.



Trois candidatures avaient été retenues par un comité de sélection chargé d’évaluer les profils des postulants à ce poste stratégique. Ces candidatures ont ensuite été soumises à l'appréciation du Président de la République, qui, après avoir examiné les recommandations, a pris la décision finale. Par le décret n° 2025-581 du 28 mars 2025, le Chef de l'État a nommé Madame Amsatou Sow Sidibé, Professeur titulaire des Facultés de Droit et spécialiste de la question des droits humains, au poste de Présidente de la Commission nationale des Droits de l'Homme pour un mandat de six ans non renouvelable.