Ligue des Champions (quarts de finale) : Arsenal-Real, Bayern-Inter… chocs des titans ce mardi

Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions européenne débutent ce mardi avec deux affiches de prestige : Arsenal accueillera le Real Madrid à l'Emirates Stadium, tandis que le Bayern Munich recevra l'Inter Milan à l'Allianz Arena.​



Arsenal - Real Madrid

Arsenal retrouve le Real Madrid en Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2005/06, où les Gunners avaient éliminé les Madrilènes en huitièmes de finale grâce à une victoire 1-0 au Santiago Bernabéu et un match nul 0-0 à Highbury.



Cette saison, Arsenal s'appuie sur des joueurs clés tels que Bukayo Saka, récemment revenu de blessure et exprimant son engagement envers le club et son ambition de remporter des trophées majeurs.



De son côté, le Real Madrid mise sur la polyvalence de Federico Valverde, considéré comme un élément essentiel du milieu de terrain et l'efficacité de Kylian Mbappé.​



Bayern Munich - Inter Milan

Le Bayern Munich et l'Inter Milan se retrouvent pour la première fois en quart de finale de la Ligue des Champions.



Historiquement, les deux équipes ont un passé commun notable, notamment la finale de 2010 remportée par l'Inter 2-0. Le Bayern, actuellement leader de la Bundesliga, doit composer avec plusieurs blessures, dont celles d'Alphonso Davies, Manuel Neuer et Jamal Musiala.



L'Inter, en tête de la Serie A, s'appuie sur son duo offensif composé de Lautaro Martinez et Marcus Thuram, évoluant dans le système de Simone Inzaghi.​



Programme des matchs prévus ce mardi



20h00 Arsenal - Real Madrid





20h00 Bayern - Munich Inter