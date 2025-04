AG élective de la FSF : Augustin Senghor n'exclut pas de se présenter pour un nouveau mandat

Invité de l'émission Sports 2S, sur la 2STv, Me Augustin Senghor n'a pas exclu l'idée de se présenter lors de la prochaine assemblée élective pour un 5e mandat à la tête de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).



L'actuel patron de l'US Gorée est bien parti pour se succéder à lui-même à l'instance du football sénégalais après avoir ouvertement manifesté une probable candidature hier, lundi dans l'émission Sports 2S. Toujours selon lui, rien ne l'empêche de se présenter à nouveau tant qu'il bénéficiera de la confiance de ses pairs.



Contrairement aux spéculations qui disaient que Me Senghor ne serait pas candidat pour un nouveau mandat. Ce dernier estime que : « J'ai déjà annoncé que j'en parlerai avec mes pairs dirigeants du football, notamment au niveau du Comex (Comité exécutif). Les gens ont beaucoup spéculé autour de ma candidature ou non, là où il n'y avait pas lieu de spéculer, parce que je pense, qu'aujourd'hui, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que nos statuts sont clairs : il n'y a pas de limitation de mandats. Donc, tant que je me sens capable de diriger la fédération et que j'ai la confiance des décideurs que sont les électeurs, rien ne peut m'empêcher de me présenter. L'autre aspect important aussi, au-delà des statuts, c'est que nous sommes dans un environnement, le sport, qui a ses propres mécanismes de fonctionnement », a-t-il souligné.



Donc, il n'y a plus de doute sur une éventuelle candidature de l'actuel patron de la FSF, sauf retournement de situation. Me Augustin Senghor avait remporté les dernières élections au mois d'août 2021 avec 326 voix contre 123 pour Mady Touré, son principal challenger.