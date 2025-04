Coupe du Sénégal (Quarts de finale) : La RS Yoff à l'assaut du Jaraaf, ce mardi

Les quarts de finale de la Coupe du Sénégal débutent ce mardi avec une seule rencontre au programme entre la RS Yoff et le Jaraaf de Dakar.



Détenteur du titre en 2023, le Jaraaf de Dakar affrontera la Renaissance Sportive de Yoff ce mardi en quart de finale de la Coupe du Sénégal. Leaders de la ligue 1, les Médinois voudront tenir leur rang en empochant le premier ticket qualificatif pour le dernier carré.



Le Dakar Université Club très en forme voudra poursuivre sur sa lancée contre le pensionnaire de National 1 à savoir Guelwaars de Fatick. Le duel 100% ligue opposera Wallydaan de Thiès à Génération Foot.



Ces quarts de finale seront clôturés le jeudi avec une rencontre mettra aux prises Builders à l'Etoile Lusitana finaliste en 2022.





Le programme des 1/4 de finale



Mardi 8 avril 2025

Stade Municipal de Ngor

16H00 : Jaraaf (L1) vs RS Yoff (L2)



Mercredi 9 avril 2025



Stade Municipal de HLM

16H00 : DUC (L2) vs Guelwaars (N1)



Stade Lat Dior

16H00 : Wallydaan (L1) vs Génération Foot (L1)



Jeudi 10 avril 2025

Stade Djagaly Bagayoko

16H00 : Builders FC (N1) vs Étoile Lusitana (L2)