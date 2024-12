Migration irrégulière : 1 621 personnes sont arrivées aux îles Canaries en 3 jours, dont 224 migrants en provenance de Djiffer, Sénégal

Depuis la fête de Noël, l'afflux de pirogues en provenance d'Afrique vers les îles Canaries a considérablement augmenté. Jusqu'à samedi 28 décembre 2024, 1 621 migrants sont arrivés à bord de 29 embarcations, selon les derniers chiffres communiqués après le sauvetage d'un nouveau canot à Lanzarote, ainsi que l’attente de la comptabilisation d’une autre embarcation à Tenerife. Parmi ces migrants, 224 étaient originaires de Djiffer, au Sénégal, rapporte notre consœur Marie Louise Ndiaye, journaliste spécialisée dans la migration.



Samedi 28 décembre 2024, 660 personnes, dont au moins 68 femmes et 16 mineurs, ont atteint les côtes canariennes après avoir été secourues lors d’une journée marquée par un nombre particulièrement élevé d’interventions d'urgence. Selon les informations fournies par les autorités locales, le dernier canot secouru transportait sept hommes originaires d'Afrique subsaharienne, retrouvés à quelques milles de Puerto Naos. Un autre canot pneumatique a été retrouvé au large de Haría, à Lanzarote, où les services de secours ont pris en charge 34 personnes, dont cinq femmes et un bébé.



Un afflux en provenance du Maroc : 5 pirogues en provenance de Tantan



Lanzarote a été le principal point d’arrivée pour cette journée, avec cinq autres embarcations secourues, transportant un total de 253 personnes. Ces pirogues, parties de Tan-Tan, au Maroc, après une traversée de deux jours, ont échoué aux abords de l’île. Un autre canot est arrivé par ses propres moyens à Los Abrigos, à Tenerife, avec 73 migrants à bord, pris en charge par la Croix-Rouge, sans nécessiter de soins hospitaliers. Par ailleurs, vers midi, les services de sauvetage ont intercepté deux navires près du port de Las Restinga, sur l’île d’El Hierro, grâce à une alerte émise par la Guardia Civil. Les deux embarcations ont été escortées par les équipes de sauvetage.



Des pirogues en provenance de la Mauritanie et du Sénégal



Dans le cadre de cette intervention, deux embarcations supplémentaires ont été secourues. La première, en provenance de Mauritanie, transportait 69 migrants, dont une femme et un mineur. Ce groupe a déclaré avoir quitté Nouadhibou après une traversée de trois jours, avec des passagers originaires du Mali et de la Guinée-Bissau. La seconde embarcation, en provenance de Djiffer, au Sénégal, comptait 224 personnes, dont 57 femmes et 14 mineurs. Ces migrants ont relaté une traversée de huit jours à bord d’une pirogue, en provenance de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest : le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Ghana et le Nigéria.



Bilan 2024 : près de 46 000 arrivées aux Canaries



Les données du 28 décembre portent à 1 621 le nombre de migrants arrivés aux Canaries depuis Noël, à bord de 29 embarcations. Cela fait partie d'une tendance inquiétante, puisque l’année 2024 a enregistré un total d'environ 46 000 arrivées dans l'archipel, un chiffre record. Parallèlement, l’ONG Caminando Fronteras a rapporté que près de 9 757 personnes ont perdu la vie cette année sur la route de l’Atlantique, en tentant de rejoindre les îles Canaries à bord de petites embarcations ou de canots pneumatiques.