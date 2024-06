Migration irrégulière : 108 personnes secourus en mer au large des Îles Canaries

En provenance de Mauritanie, 108 migrants ont été secourus à bord de deux embarcations dans les eaux proches des îles Canaries, selon les informations fournies par le Salvamento Marítimo.



Tôt ce mercredi matin, 72 personnes, dont deux mineurs, ont été secourues alors qu'elles se trouvaient à bord d'un cayuco mauritanien. La détection de cette embarcation a été effectuée par le Système Intégré de Surveillance Extérieure (SIVE), alors qu'elle naviguait à environ 20,4 kilomètres au sud de Gran Canaria. Une porte-parole du sauvetage maritime a confirmé l'incident à l'agence EFE.



Le Guardamar Talía, navire de sauvetage maritime, a pris en charge les migrants et les a transportés au quai d'Arguineguín, situé au sud-ouest de Gran Canaria, où ils sont arrivés aux alentours de 4 h 30 du matin.



En parallèle, la veille, mardi 4 juin, 66 autres personnes ont également été secourues et ont atteint les îles Canaries, plus précisément à La Gomera et à Tenerife. Parmi elles se trouvaient quatre enfants et cinq femmes.



Ces opérations de sauvetage soulignent une fois de plus la crise migratoire en cours dans cette région de l'océan Atlantique, où de nombreux migrants tentent la traversée périlleuse vers les îles Canaries, souvent en quête de meilleures conditions de vie en Europe.



Les autorités locales et les organismes de secours continuent de travailler sans relâche pour répondre à ces situations d'urgence et offrir une assistance humanitaire aux migrants en détresse.