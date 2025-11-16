Migration irrégulière : 33 candidats sauvés à Saint Louis et six (06) individus arrêtés

Un réseau de trafic de migrants a été démantelé par l’Antenne Régionale de Saint Louis (nord) de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilés (DNLT), le 11 novembre 2025. Trente-trois (33) candidats ont été sauvés avant leur départ. Selon la Police Nationale, dans une publication sur Facebook, six (06) individus ont été interpelés et présentés devant le Procureur de la République Financier au Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar.



Ils sont poursuivis pour "tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et association de malfaiteurs". Ces poursuites font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un probable départ d’une embarcation à partir de Saint Louis, précisément à Hydrobase, à destination des Iles Canaries (Espagne).



Selon la même source, le voyage devait transiter par la Gambie, où se trouvait une partie des candidats recrutés à cet effet. L’organisateur principal fait partie aussi des membres de l’équipage venus récupérer la pirogue dans la nuit du 7 au 8 novembre 2025 en vue de rejoindre la Gambie.



À cet effet, un dispositif a été mobilisé par la Dntl. Ce dispositif a d’abord permis l’interpellation d’un individu ayant procédé à l’achat du matériel, à savoir la pirogue, les deux moteurs hors-bords, les trente-cinq (35) bidons de carburant de 60 litres et autres accessoires ainsi que l’interpellation de l’organisateur principal de ce voyage avorté.





La poursuite des investigations a ensuite permis d’interpeller l’organisateur principal de ce voyage avorté, avant de déloger trente-trois (33) candidats et capitaines à Hydrobase.

Conduits et interrogés au siège du service, les candidats ont unanimement désigné le deuxième interpellé comme étant l'instigateur de cette expédition et l’organisateur de leurs hébergements au domicile du premier interpellé.



À son tour, interrogé sur les faits portés à sa charge, le principal mis en cause les a reconnus sans ambages. Il a précisé que l’embarcation devait rallier la Gambie, où se trouvait la majeure partie des candidats recrutés par un acolyte. Il a également confirmé que tout le matériel a été acquis par l’entremise du premier interpellé.



La pirogue, les deux moteurs hors-bords de 60 chevaux, ainsi que cinq (05) téléphones portables, ont été saisis et placés sous scellé par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilés de Saint Louis.