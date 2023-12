Migration irrégulière: "La difficulté liée à l'obtention de visa est l'une des causes", renseigne une spécialiste

Invité du Bloc d'informations #Midikengsur Pressafrik, Mama Diarra Thiam, coordonnatrice d'un collectif pour la protection des droits des migrants a soutenu que le problème de l'obtention de visa est l'une des causes de la migration irrégulière.



"L’une des causes principales de la migration irrégulière est la difficulté d'obtenir de visa. Pour lutter contre ce fléau, il faut faciliter l’obtention des visas afin que les gens puissent voyager librement et légalement", plaide t-elle.



Car souligne Mme Thiam, "la migration est un droit fondamental régi par la déclaration universelle des droits de l’Homme. Chaque individu a le droit à tout moment de se déplacer vers d’autres horizons pour chercher du travail ou pour son épanouissement."