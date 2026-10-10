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Migration irrégulière : la Marine nationale secourt 124 migrants au large de Djiffère



Migration irrégulière : la Marine nationale secourt 124 migrants au large de Djiffère
La Marine nationale poursuit ses opérations de sauvetage. Le jeudi 8 octobre 2026, elle a porté secours à une pirogue transportant 124 migrants en situation irrégulière, à environ 37 km au large de Djiffère.

Selon la Marine, les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye GASSAMA, avant d’être remis aux services compétents.

Cette intervention intervient après celle du mardi 29 septembre 2026, au cours de laquelle la Marine nationale avait secouru une pirogue transportant 134 migrants en situation irrégulière, à environ 90 km au nord-ouest de Dakar.
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Moussa Ndongo

Samedi 10 Octobre 2026 - 11:59


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