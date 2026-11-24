La sélection nationale ghanéenne de football pour amputés, surnommée les Black Challenge, s’est hissée sur le toit du monde ce dimanche 22 novembre 2026 à San Juan de los Lagos, au Mexique. Opposés au Maroc lors d’une finale historique réunissant pour la première fois deux nations africaines à ce stade de la compétition, les Ghanéens se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). La délivrance est venue en seconde période, à la 32e minute de jeu, grâce à une frappe du capitaine Richard Opentil détournée dans ses propres filets par la défense marocaine.



Ce sacre récompense un tournoi de très haut niveau pour les joueurs d’Accra, qui offrent à l’Afrique son deuxième trophée mondial dans la discipline, huit ans après l’Angola. Avant de faire chuter les Lions de l’Atlas, le Ghana avait réalisé un sans-faute en phase à élimination directe, éliminant tour à tour les États-Unis (3-1), l’Égypte (2-0), puis la Türkiye, tenante du titre, à l’issue d’une séance de tirs au but haletante (1-1, 4-3 tab). L'attaquant Mubarik Mohammed a également marqué la compétition de son empreinte en s’adjugeant le Soulier d'or avec sept réalisations.



Déjà battu par ce même adversaire lors des finales des Jeux africains paralympiques 2023 et de la CAN 2024, le Maroc quitte néanmoins le sol mexicain avec les honneurs. Pour leur deuxième apparition seulement dans un Mondial, les Lions de l’Atlas ont impressionné en écartant l’Italie, l’Angola et le Brésil sur leur route, décrochant ainsi une médaille d'argent historique.



De son côté, la Türkiye a sauvé l’honneur en dominant le Brésil lors de la petite finale pour s'emparer de la troisième place.