Une décision de plus pour un dossier aux multiples rebondissements. Après deux ans d'enquête, les juges d'instruction avaient ordonné, en juin 2025, le renvoi du policier aux assises pour « meurtre » mais celui-ci avait fait appel de la décision, indique Baptiste Coulon, du service France de RFI.



La cour d'appel avait alors confirmé le renvoi du fonctionnaire, mais les juges avaient requalifié les faits en « violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner », une décision qui n'avait satisfait ni les parties civiles, ni la défense du policier qui réclamait un non-lieu. Tous avaient saisi la Cour de cassation qui avait annulé cette requalification et renvoyé le dossier devant la cour d'appel.



Un tir à 16 centimètres du pare-brise d'une voiture qui atteint un adolescent au thorax et le tue constitue-t-il une intention de tuer ? La justice a tranché, ce mardi 24 novembre, en affirmant que oui. La cour d'appel de Versailles a retenu l'existence de « charges suffisantes » à l'encontre de l'accusé et écarté le « fait justificatif soulevé par la défense ». Le policier sera donc jugé aux assises avec un jury populaire. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison.



Le 27 juin 2023, Nahel Merzouk, 17 ans, avait été tué à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, d'une balle tirée à bout portant par Florian M. lors d'un contrôle routier. La scène, filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, avait entraîné plusieurs nuits de violences à travers la France.