La suspension des importations de sucre, décidée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, a été saluée par le directeur du Commerce intérieur, Bamba Ndao. Cette mesure visait à permettre à la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) d’écouler ses stocks et à soutenir la production nationale, tout en préservant l’approvisionnement des ménages et la stabilité des prix.



Intervenant sur iRadio, Bamba Ndao a expliqué que cette décision répondait à un objectif de protection de la filière locale. « Concernant les importations de sucre, cette mesure répond à un objectif clair, à savoir donner à la production nationale, en particulier celle de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), les conditions nécessaires pour pouvoir écouler sa production et son stock, et soutenir ainsi la filière locale », a-t-il déclaré.



Le directeur du Commerce intérieur a toutefois précisé que la suspension ferait l’objet d’un suivi afin d’éviter toute perturbation du marché. « Notre priorité reste l’approvisionnement régulier des ménages et la stabilité des prix », a-t-il souligné.



Il a également assuré que les autorités continueraient de surveiller les prix et la disponibilité du sucre sur le marché, notamment à l’approche des grandes échéances religieuses. L’objectif était de garantir des approvisionnements réguliers et des prix conformes aux niveaux fixés.



Bamba Ndao a par ailleurs inscrit cette décision dans la continuité de la politique de régulation du secteur et de substitution du sucre importé par la production nationale. Il a indiqué que le dispositif pourrait être reconduit à mesure que la CSS augmenterait ses capacités de production.



« Le temps que la CSS s’agrandisse davantage et augmente ses capacités de production, à chaque fois qu’elle entamera sa production, on mettra en place un dispositif pour lui permettre d’avoir un débouché stable pour sa production », a-t-il expliqué sur iRadio.