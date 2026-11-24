Alors que le Tribunal arbitral du sport (TAS) doit annoncer ce mardi le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, remportée par le Sénégal sur le terrain mais par les Lions de l'Atlas sur tapis vert, nos confrères de RMC Sport ont annoncé que le Maroc a signalé un «incident» qui serait survenu ces dernières heures à l'instance.



Selon une source proche du média français, le conseil juridique de la Fédération Royale Marocaine de Football aurait adressé un courrier officiel au Tribunal arbitral du sport (TAS) afin de signaler «un incident» qui serait survenu ces dernières heures.



Une communication téléphonique aurait eu lieu dimanche entre le juriste allemand, l'un des trois arbitres désignés par le TAS pour statuer sur l’affaire de la finale de la CAN, et Abdoulaye Fall, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Dans ce signalement, la partie marocaine indique qu’elle se réserve le droit d'engager des recours.



Interrogé par la Radio Futur Média (RFM), Bacary Cissé, membre de la FSF, dénonce «du faux» et «des affabulations». Selon lui, aucun contact n’aurait eu lieu entre Abdoulaye Fall et l’arbitre allemand du TAS.



Pour rappel, le Tribunal arbitral du sport a déjà annoncé qu’il annoncera le verdict «dans l’’après-midi» de ce mardi.