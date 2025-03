Migration irrégulière : plus de 300 migrants irréguliers arrêtés sur une pirogue au large de Joal

Ce vendredi, juste après la prière de 14 heures, la brigade des Douanes de Fimela a intercepté une pirogue transportant plus de 300 candidats à l'émigration irrégulière, ont constaté les envoyés spéciaux du Soleil Digital.

Selon la même source, les passagers ont ensuite été débarqués sur les côtes de Joal et acheminés vers la gendarmerie de la ville pour un décompte et une identification.



L’embarcation transportait des personnes originaires de divers pays de la sous-région, d'après Le Soleil Digital.